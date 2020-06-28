Смешные анекдоты на 29 июня

Смешные анекдоты на 29 июня
Фото: pixabay.com
Подборка веселых приколов от "Утро.ру" зарядит бодростью в начале рабочей недели
  • Диалог в зале суда: 
    – Вы утверждаете, что бросали в соседку только огурцы? 
    – Да, все верно? 
    – А откуда у нее тогда многочисленные раны? 
    – Огурцы были в банках. 


  • В кабинете у психиатра: 
    – Доктор, я живу рна первом этаже, и мне все время кажется, что водители машин заглядывают в мою спальню. Что делать? 
    – Поселитесь выше. Но выберете этаж до девятого, а то там обычно летчики подглядывают. 


  • На площадке для выгула собак: 
    – Женщина, ваша собака сейчас задушит мою! 
    – Извините, но у вас кавказская овчарка, а у меня той-терьер. 
    – Вот именно, он застрял у моего пса в горле!


 Ранее "Утро.ру" публиковало свежие анекдоты выходных.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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