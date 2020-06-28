Смешные анекдоты на 29 июня

Подборка веселых приколов от "Утро.ру" зарядит бодростью в начале рабочей недели
Диалог в зале суда: – Вы утверждаете, что бросали в соседку только огурцы? – Да, все верно? – А откуда у нее тогда многочисленные раны? – Огурцы были в банках.
В кабинете у психиатра: – Доктор, я живу рна первом этаже, и мне все время кажется, что водители машин заглядывают в мою спальню. Что делать? – Поселитесь выше. Но выберете этаж до девятого, а то там обычно летчики подглядывают.
На площадке для выгула собак: – Женщина, ваша собака сейчас задушит мою! – Извините, но у вас кавказская овчарка, а у меня той-терьер. – Вот именно, он застрял у моего пса в горле!