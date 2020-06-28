Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день
Фото: pixabay.com
Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

29 июня православная церковь вспоминает Тихона Утешителя. Наши предки верили, что в этот день солнце идет тише, а птицы замолкают. 

Что нельзя делать 29 июня

1. Не стоит замешивать тесто и печь. Если нарушить запрет, финансового благополучия можно не ждать. 

2. Запрещено лениться. Сам святой Тихон постоянно находился в трудах, а к лодырям относился негативно и наказывал их. 

3. Не рекомендуется трудиться в огороде. Лучше посевные и поливочные работы перенести на другой день. 

4. Не принимайте важные решения в Тихонов день, особенно если они касаются свадьбы. Помолвка, скорее всего, будет расторгнута. 

Что можно делать 29 июня

1. Проведите побольше времени с близкими, подарите им что-нибудь небольшое, но нужное. 

2. Завершите дела по дому: Тихон поощряет трудящихся, поэтому 29 июня отлично подойдет для уборки, стирки и готовки. 

Приметы на 29 июня 

1. Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти. 

2. Ранняя роса – к солнечному дню. 

3. На лугу не слышно кузнечиков – к грозе. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль 2020 года. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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