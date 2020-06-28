Календарь садовода на 29 июня 2020 года

Календарь садовода на 29 июня 2020 года
Фото: pixabay.com
продолжениеКалендарь садовода: что нужно делать в огороде с 29 июня по 5 июля
Разобраться, какие работы в огороде лучше всего завершить поскорее, а какие стоит отложить до лучших времен, поможет материал от "Утро.ру"

В понедельник, 29 июня, Луна будет находиться в Весах. Стихия воздуха благоволит к проведению работ на участке. Если приложить достаточно усилий, урожай будет богатым, а растения начнут пышно цвести. 

Что нужно делать в саду и огороде 29 июня 

Проведите пикировку. Тогда саженцы не будут болеть, вырастут крепкими и плодоносными. Стоит также уделить время клумбам. Займитесь цветущими растениями, придумайте дизайн для будущей посадки. Не забудьте и о кустарниках: форма, которую вы им сегодня придадите, сохранится надолго. Смело приступайте к любым видам земляных работ, например, к рыхлению и перекапыванию. Результат вас порадует. 

Что нельзя делать в саду и огороде 29 июня

Не стоит заниматься опрыскиванием растений от вредителей. Приступать к высадке тоже не следует: результат будет очень скудным. Звезды не рекомендуют запасать урожай – он быстро истощится. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало советы садовода – как правильно ухаживать за виноградом.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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