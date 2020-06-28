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В понедельник, 29 июня, Луна будет находиться в Весах. Стихия воздуха благоволит к проведению работ на участке. Если приложить достаточно усилий, урожай будет богатым, а растения начнут пышно цвести.
Что нужно делать в саду и огороде 29 июня
Проведите пикировку. Тогда саженцы не будут болеть, вырастут крепкими и плодоносными. Стоит также уделить время клумбам. Займитесь цветущими растениями, придумайте дизайн для будущей посадки. Не забудьте и о кустарниках: форма, которую вы им сегодня придадите, сохранится надолго. Смело приступайте к любым видам земляных работ, например, к рыхлению и перекапыванию. Результат вас порадует.
Что нельзя делать в саду и огороде 29 июня
Не стоит заниматься опрыскиванием растений от вредителей. Приступать к высадке тоже не следует: результат будет очень скудным. Звезды не рекомендуют запасать урожай – он быстро истощится.
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