Подробный астрологический прогноз на день для мужчин и женщин

Понедельник, как говорить, день тяжелый. Увы, гороскоп на 29.06.2020 подтверждает эти слова. Представителям каких знаков стоит собраться перед непростой рабочей неделей, а кому удастся пережить 29 июня без особых проблем, читайте в материале "Утро.ру".

Овен

Вам предстоит напрячь все силы для того, чтобы разобраться с неожиданными предложениями на работе. Это потребует приложения всех ваших навыков и талантов. Неожиданную помощь могут оказать окружающие. Не стесняйтесь просить помощи.

Телец

У вас будет много энергии, получится решить большое количество срочных рабочих задач. Но будьте осторожны: возможны серьезные разногласия с коллегами и адже конфликты на работе.

Близнецы

Непростой день в плане общения. 29.06.2020 возможны серьезные конфликты с близкими, может быть, вы какое-то время не будете общаться. Постарайтесь успеть завершить рабочие дела в первой половине дня, иначе они начнут накапливаться.

Рак

29 июня лучше не привлекать к себе особого внимания. Общения с другими людьми будет налаживаться с трудом. На работе дела будут идти непросто: не пугайтесь трудностей и подключите все свои силы.

Лев

Для представителей знака 29.06.2020 сложится очень удачно. Обаяние и ум помогут решить все накопившиеся на работе вопросы. Возможно начало романтических отношений.

Дева

День пройдет в заботах и суете. Вы часто будете забывать о важных делах, которые нужно было завершить. Однако во второй половине дня возможны приятные сюрпризы.

Весы

Чтобы 29 июня пролетело быстро и без проблем, постарайтесь настроиться на серьезный лад как можно скорее. Есть шанс, что на работе вас попросят взять на себя новые обязанности.

Скорпион

В течение дня может случиться несколько крупных конфликтов. Будьте разборчивее в контактах: не стоит начинать диалога с неприятными вам людьми.

Стрелец

Вы будете буквально излучать энергию. На работе дела будут спориться, а в отношениях с близкими будет царить покой и мир. У вас даже получиться исправить ошибки, которые вы совершили ранее.

Козерог

Непростые отношения с близкими и коллегами останутся в прошлом: у вас получится наладить контакт благодаря обаянию и четкой аргументации. На работе придется потрудиться. Возможно, придется задержаться на службе.

Водолей

На вас валится много дел. Некоторыми из них вы не сильно хотите заниматься. Одно хорошо: вы сможете быстро разобраться со всеми трудностями и вернуться домой, к близким.

Рыбы

Вам придется сконцентрироваться на работе и оперативно решать возникающие трудности. Справиться с проблемами помогут коллеги: не стесняйтесь просить их о помощи.

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