Смешные анекдоты на 30 июня

Смешные анекдоты на 30 июня
Фото: pixabay.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Новые приколы поднимут настроение в начале дня. 

  • Я, наивная, всегда думала, что нет на свете того человека, который мог бы мной управлять. А получилось, что я этого человека еще и сама родила.


  • Защитники природы требуют запретить всем улыбаться, так как от улыбок станет всем теплей.


  • Муж понял, что машину уже не починить, когда супруга пришла домой с бутылками пива, включила футбол по телевизору и начала снимать одежду.


  • В этом году я впервые не поехал в отпуск из-за коронавируса. До этого не ездил из-за маленькой зарплаты.


  • Человек молод до тех пор, пока у него телефон и машина круче, чем у его детей.


Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина.

Дарья ПЕТРОВА

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