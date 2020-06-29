Смешные анекдоты на 30 июня
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
Новые приколы поднимут настроение в начале дня.
- Я, наивная, всегда думала, что нет на свете того человека,
который мог бы мной управлять. А получилось, что я этого человека еще и сама
родила.
- Защитники природы требуют запретить всем улыбаться, так как
от улыбок станет всем теплей.
- Муж понял, что машину уже не починить, когда супруга пришла
домой с бутылками пива, включила футбол по телевизору и начала снимать одежду.
- В этом году я впервые не поехал в отпуск из-за коронавируса. До этого не ездил из-за маленькой зарплаты.
- Человек молод до тех пор, пока у него телефон и машина круче,
чем у его детей.
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина.