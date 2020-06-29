Календарь садовода на 30 июня 2020 года

Календарь садовода на 30 июня 2020 года
Фото: pixabay.com
Чем стоит заняться на огороде, а какие дела лучше отложить - в материале "Утро.ру"

Луна 30 июня будет находиться в Близнецах. Этот знак означает наступление малоплодородного периода. Посаженные растения будут не такими вкусными и ароматными.

Что можно делать в огороде 30 июня

В этот день рекомендуется высаживать растения с усами – дыню, землянику, фасоль и горох.

Поливать грядки не стоит, а вот рыхлить землю, окучивать и полоть не возбраняется.

Борьба с вредителями 30.06.202 будет эффективной.

Также в этот период можно убирать созревшие овощи и фрукты и делать из них заготовки.

Цветы, срезанные в этот день, будут стоять долго.

Это время отлично подойдет для того, чтобы делать запасы. Можно собирать лекарственные травы, колоть дрова на зиму, косить траву.

Что нельзя делать в огороде 30 июня

Травянистые растения лучше не трогать – отложите их посадку на более поздний период.

Обильно поливать почву также не стоит.

Прищипывать корни лунный календарь не рекомендует.

Садовый инвентарь пока можно убрать – работа с ним сегодня не пойдет.

Обрезать деревья с плодами огородникам не советуют.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника на июль 2020 года. 

Дарья ПЕТРОВА

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