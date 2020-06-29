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Луна 30 июня будет находиться в Близнецах. Этот знак означает наступление малоплодородного периода. Посаженные растения будут не такими вкусными и ароматными.
Что можно делать в огороде 30 июня
В этот день рекомендуется высаживать растения с усами – дыню, землянику, фасоль и горох.
Поливать грядки не стоит, а вот рыхлить землю, окучивать и полоть не возбраняется.
Борьба с вредителями 30.06.202 будет эффективной.
Также в этот период можно убирать созревшие овощи и фрукты и делать из них заготовки.
Цветы, срезанные в этот день, будут стоять долго.
Это время отлично подойдет для того, чтобы делать запасы. Можно собирать лекарственные травы, колоть дрова на зиму, косить траву.
Что нельзя делать в огороде 30 июня
Травянистые растения лучше не трогать – отложите их посадку на более поздний период.
Обильно поливать почву также не стоит.
Прищипывать корни лунный календарь не рекомендует.
Садовый инвентарь пока можно убрать – работа с ним сегодня не пойдет.
Обрезать деревья с плодами огородникам не советуют.
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