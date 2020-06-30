Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать день с улыбки

Смешные приколы и анекдоты поднимут настроение и зарядят позитивом на целый день.





Доктор сообщает пациенту:

– Ну что ж, теперь вам точно нельзя употреблять алкоголь, курить, играть в азартные игры, вступать в случайные связи…

Пациент:

– Доктор, скажите честно: к вам уже заходила моя Верочка?

Наш новый гендир отказался очень хитрым. Вызвал всех сотрудников к себе в кабинет и попросил показать клавиатуры. У кого буквы на клавиатуре стерлись, тех оставил, а у кого стрелочки стерлись – уволил одним днем





Одной старушке никак не спалось в поезде. В итоге соседи по купе проснулись в вязаных носках и шапках.





Ничего страшного, если вы ищете очки, которые у вас на голове. Действительно жутко – это 20 минут снимать линзы, которые вы давно сняли.





Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток от юмориста Михаила Жванецкого.