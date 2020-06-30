Свежие анекдоты на 1 июля

Свежие анекдоты на 1 июля
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать день с улыбки
Смешные приколы и анекдоты поднимут настроение и зарядят позитивом на целый день.


  • Доктор сообщает пациенту:

– Ну что ж, теперь вам точно нельзя употреблять алкоголь, курить, играть в азартные игры, вступать в случайные связи…

Пациент:

– Доктор, скажите честно: к вам уже заходила моя Верочка?

  • Наш новый гендир отказался очень хитрым. Вызвал всех сотрудников к себе в кабинет и попросил показать клавиатуры.  У кого буквы на клавиатуре стерлись, тех оставил, а у кого стрелочки стерлись – уволил одним днем


  • Одной старушке никак не спалось в поезде. В итоге соседи по купе проснулись в вязаных носках и шапках.


  • Ничего страшного, если вы ищете очки, которые у вас на голове. Действительно жутко – это 20 минут снимать линзы, которые вы давно сняли.


Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток от юмориста Михаила Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

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