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– Ну что ж, теперь вам точно нельзя употреблять алкоголь, курить, играть в азартные игры, вступать в случайные связи…
Пациент:
– Доктор, скажите честно: к вам уже заходила моя Верочка?
Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток от юмориста Михаила Жванецкого.
Европейцев призвали бороться за свою энергобезопасность