Православный календарь в этот день предлагает чтить память мучеников Леонтия и Феодула

На Руси 01.07 почитали бога Солнца. Считалось, что такой жаркий день бывает только раз в году, поэтому много времени надо проводить на свежем воздухе и совершать ритуалы, посвященные Яриле.

Что можно и нельзя делать 1 июля

В этот день принято много гулять, устраивать праздник на природе и ходить в гости.

Мужчинам в первый день июля рекомендовалось косить траву, а хозяйкам заготавливать сено.

Вечером можно собраться у костра и петь песни.

Также считается, что лекарственные растения, собранные в Ярилин день обладают большей силой.

Сновидения, приснившиеся с 30 июня на 1 июля – сбудутся, но рассказывать о них нельзя.

Также под запретом злоупотребление алкоголем и драки.

Народные приметы на 1 июля

Если вороны высоко летают, то быть плохой погоде.

Пауки плетут паутину – будет солнце.

Утренний туман предвещает жаркий день.

Если много мошек, то будет хорошая охота.

Заквакали лягушки – быть дождю.

Обилие росы предсказывает богатый урожай.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июль.