План огородных работ на день от "Утро.ру"

Луна 1 июля будет находиться в Скорпионе. Это плодородный знак. Растения, посаженные в это время, будут крепкими и красивыми. Урожай от посевов, сделанных в этот день, будет вкусным и крупным, а возиться с вредителями не придется.

Что нужно делать в огороде 1 июля

Лунный посевной календарь советует сегодня замачивать семена и заниматься посадкой рассады.

Также знак Скорпиона делает посевы устойчивыми к болезням. Особенно это касается луковичных растений и картофеля. В это время стоит садить цветы и лекарственные травы, например, те, что имеют колючки.

Не возбраняется подкармливать огород минеральными удобрениями.

Также первый день июля подходит для уборки урожая.

Что нельзя делать в огороде 1 июля

Все работы с корнями лучше отложить на более поздний срок. Есть вероятность, что появится гниль.

Обрезать растения и деревья также не стоит, так как это плохо скажется на них. Не рекомендуется копать картошку – она будет пресной.

Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь огородника и садовода на месяц.