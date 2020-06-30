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Луна 1 июля будет находиться в Скорпионе. Это плодородный знак. Растения, посаженные в это время, будут крепкими и красивыми. Урожай от посевов, сделанных в этот день, будет вкусным и крупным, а возиться с вредителями не придется.
Что нужно делать в огороде 1 июля
Лунный посевной календарь советует сегодня замачивать семена и заниматься посадкой рассады.
Также знак Скорпиона делает посевы устойчивыми к болезням. Особенно это касается луковичных растений и картофеля. В это время стоит садить цветы и лекарственные травы, например, те, что имеют колючки.
Не возбраняется подкармливать огород минеральными удобрениями.
Также первый день июля подходит для уборки урожая.
Что нельзя делать в огороде 1 июля
Все работы с корнями лучше отложить на более поздний срок. Есть вероятность, что появится гниль.
Обрезать растения и деревья также не стоит, так как это плохо скажется на них. Не рекомендуется копать картошку – она будет пресной.
Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь огородника и садовода на месяц.
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