Смешные анекдоты на 2 июля

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– Ваши навыки нас очень утраивают, но, к сожалению, мы не можем платить вам больше 100 тысяч ежемесячно.
Парень приободрился, выпрямил спину и спросил:
– Ну, что тут поделать... А сколько можете?
– Пять тысяч.
– Хозяйственный магазин
– Я был легко одет...
– Легко – это как?
– В маске и перчатках...
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