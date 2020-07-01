Смешные анекдоты на 2 июля

Смешные анекдоты на 2 июля
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать день позитивно
  • Парень пришел на собеседование. Сидит, нервничает, устал от отказов и ждет, что ему скажут. 

– Ваши навыки нас очень утраивают, но, к сожалению, мы не можем платить вам больше 100 тысяч ежемесячно. 

Парень приободрился, выпрямил спину и спросил:

– Ну, что тут поделать... А сколько можете?

– Пять тысяч.


  • – А что будет, если из продуктового супермаркета убрать вредные продукты?

– Хозяйственный магазин


  • – Вовочка, а почему когда ты вышел на улицу, все бабушки попадали?

– Я был легко одет...

– Легко – это как?

– В маске и перчатках...

  • Люся, ну ты совсем простая. С мужиками надо не так! Лапша – это не украшение!
Евгения НАГОРСКАЯ

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