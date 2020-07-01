Смешные анекдоты на 2 июля

Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать день позитивно

Парень пришел на собеседование. Сидит, нервничает, устал от отказов и ждет, что ему скажут.

– Ваши навыки нас очень утраивают, но, к сожалению, мы не можем платить вам больше 100 тысяч ежемесячно.

Парень приободрился, выпрямил спину и спросил:

– Ну, что тут поделать... А сколько можете?

– Пять тысяч.





– А что будет, если из продуктового супермаркета убрать вредные продукты?

– Хозяйственный магазин





– Вовочка, а почему когда ты вышел на улицу, все бабушки попадали?

– Я был легко одет...

– Легко – это как?

– В маске и перчатках...