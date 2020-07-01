План огородных работ на день от "Утро.ру"

В среду, 2 июля, Луна будет в растущей фазе. В лунном календаре этот день станет 11-м, под его предводительство попадет Стрелец – знак малоплодородный и далеко не самый урожайный. Однако цветы, посаженные в этот день, могут хорошо разрастись и порадовать хозяев.

Что можно делать 2 июля в огороде

Можно посадить растения, предназначенные не для сбора урожая, а для семян – так лучше поступить, поскольку культуры будут хорошо расти ботвой, но плохо развиваться плодами. Декоративные растения, посаженные в этот день, зацветут пораньше. Можно заняться перекопкой, рыхлением или окучиванием. Также благоприятно удаление поросли.

Обработку растений от вредителей можно провести во второй половине дня.

Что не нужно делать 2 июля в саду

Поливать и обрезать растения в этот день не стоит. Они будут очень восприимчивы ко всем воздействиям подобного типа. Раны, полученные из-за процедур будут долго затягиваться, а перелив может привести к потере культур.

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем садовода на весь июль.