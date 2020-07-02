Календарь садовода на 3 июля 2020 года

Календарь садовода на 3 июля 2020 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
План работ в огороде на день от "Утро.ру"

Луна 03.07.2020 г. будет находиться в Стрельце. Это малоплодородный знак. Под его влиянием посевы вырастут быстро, но урожая будет немного.

Что можно делать в огороде 3 июля

Семена, пророщенные в этот период, будут качественными. Также рекомендуется заниматься посевом и посадкой растений, чтобы получить много зелени.

Цветы садить в этот день можно – они зацветут гораздо скорее, еще быстро пойдут в рост вьющиеся растения.

Календарь огородников рекомендует 03.07.2020 заниматься рыхлением земли, окучиванием, прополкой и пасынкованием.

Борьба с болезнями в этот день будет эффектной и быстрой.

Также можно заниматься уборкой семян, лекарственных растений и клубней на долгое хранение.

Звезды не запрещают делать заготовки на зиму и выпекать что-либо.

Что нельзя делать в огороде 3 июля

Растения в этот период очень чувствительны к поливу, обрезке и удобрениям, поэтому календарь огородника и садовода рекомендует отложить эти работы.

Особенно аккуратно надо ухаживать и за плодовыми деревьями, так как велик риск повредить их.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника и садовода на месяц.

Дарья ПЕТРОВА

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