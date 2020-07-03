Смешные анекдоты на 4 июля

Подборка классных шуток от "Утро.ру" развеселит за пять минут

● Ситуация на корпоративе:

– Евгения, что вам принести?

– Я бы хотела исключительно яблочный сок.

– Из таких напитков только морс.

– Тогда вино неси!





● На собеседовании:

– Наша вакансия предполагает кандидатов с опытом работы. Где вы раньше трудились прорабом?

– Я контролировал таджиков, которые строили мне дом.





● На сайте знакомств:

– Ищу парня для серьезных отношений. Обязательно, чтобы звали Денис.

– Девушка, а почему только так?

– Тату сводить дорого и надоело, что все смеются.

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками про звезд от Павла Воли.