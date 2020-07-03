Смешные анекдоты на 4 июля

Смешные анекдоты на 4 июля
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка классных шуток от "Утро.ру" развеселит за пять минут

● Ситуация на корпоративе:

– Евгения, что вам принести?

– Я бы хотела исключительно яблочный сок.

– Из таких напитков только морс.

– Тогда вино неси!


● На собеседовании:

– Наша вакансия предполагает кандидатов с опытом работы. Где вы раньше трудились прорабом?

– Я контролировал таджиков, которые строили мне дом.


● На сайте знакомств:

– Ищу парня для серьезных отношений. Обязательно, чтобы звали Денис.

– Девушка, а почему только так?

– Тату сводить дорого и надоело, что все смеются.

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками про звезд от Павла Воли.

Юлия ЕВГРАФОВА

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