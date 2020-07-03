Смешные анекдоты на 4 июля

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● Ситуация на корпоративе:
– Евгения, что вам принести?
– Я бы хотела исключительно яблочный сок.
– Из таких напитков только морс.
– Тогда вино неси!
● На собеседовании:
– Наша вакансия предполагает кандидатов с опытом работы. Где вы раньше трудились прорабом?
– Я контролировал таджиков, которые строили мне дом.
● На сайте знакомств:
– Ищу парня для серьезных отношений. Обязательно, чтобы звали Денис.
– Девушка, а почему только так?
– Тату сводить дорого и надоело, что все смеются.
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