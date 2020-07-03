Календарь садовода на 4 июля 2020 года

Календарь садовода на 4 июля 2020 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
План работ в огороде на сегодня

Луна 04.07.2020 года будет находиться в знаке Козерога. Урожай в это время будет богатым. Овощи и фрукты сохранятся надолго и в хорошем качестве.

Что можно делать в огороде 4 июля

Лунный календарь советует в это время заниматься замачиванием семян.

Не возбраняется сажать кустарники и деревья – они будут приносить много плодов.

Также можно удобрять почву и обрабатывать ростки от вредителей и болезней.

Обрезать, подщипывать и прививать черенки 4 июля разрешено.

Заготовки, сделанные сегодня, будут очень вкусными.

Что нельзя делать в огороде 4 июля

Корни растений в это время очень слабые, поэтому любые манипуляции с ними лучше отложить на другой период.

Заниматься сбором урожая с деревьев и обрезанием веток лунный календарь запрещает.

Убирать листву, сорняки и ботву также не рекомендуется.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника и садовода на месяц.

Дарья ПЕТРОВА

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