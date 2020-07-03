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Луна 04.07.2020 года будет находиться в знаке Козерога. Урожай в это время будет богатым. Овощи и фрукты сохранятся надолго и в хорошем качестве.
Что можно делать в огороде 4 июля
Лунный календарь советует в это время заниматься замачиванием семян.
Не возбраняется сажать кустарники и деревья – они будут приносить много плодов.
Также можно удобрять почву и обрабатывать ростки от вредителей и болезней.
Обрезать, подщипывать и прививать черенки 4 июля разрешено.
Заготовки, сделанные сегодня, будут очень вкусными.
Что нельзя делать в огороде 4 июля
Корни растений в это время очень слабые, поэтому любые манипуляции с ними лучше отложить на другой период.
Заниматься сбором урожая с деревьев и обрезанием веток лунный календарь запрещает.
Убирать листву, сорняки и ботву также не рекомендуется.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника и садовода на месяц.
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