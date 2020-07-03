Для борьбы с непрошеными гостями все средства хороши - и химикаты, и народные методы

Многие сталкивались на своих приусадебных участках с такой проблемой как муравьи. Эти насекомые не только портят нервы дачникам и огородникам, но и уничтожают культуры, которые выращиваются на грядках. К тому же, обычно вместе с муравьями приходит и тля. В результате страдает урожай. "Утро.ру" рассказало, как раз и навсегда избавиться от непрошеных гостей.

Химические средства

Бороться с муравьями на участке можно при помощи двух современных средств – диазинона и хлорпирифоса.

Первое бьет по их нервной системе. Раствор диазинона вызывает судороги у насекомых, затем у них наступает паралич, а после – скоропостижная кончина. Еще один плюс диазинона состоит в том, что он всасывается корнями растений и может защитить их от муравьев на протяжении 2-3 недель.

У хлорпирифоса более длительный период действия – примерно один или два месяца. Средство попадает в дыхательную систему муравьев, затем парализует их нервы. В результате насекомые погибают.

Народные средства

Те, кто не желает травить свои грядки и садовых муравьев химикатами, могут прибегнуть к проверенным народным средствам.

Опытные огородники советуют сделать так, чтобы насекомым невкусно пахло. Для этого понадобится регулярно раскладывать вблизи муравейнков головы копченой селедки, листья ананаса, "салат" из опилок и перетертого чеснока.

С таким же успехом для выселения непрошеных гостей можно прибегнуть к растительному маслу, пеплу от табака, древесному углю или листьям от помидоров.

Если разбрасывать отходы по огороду – не ваш вариант, специалисты рекомендуют высадить на участке полынь или петрушку. На грядках с клубникой можно вырастить чеснок. Муравьи очень не любят запахи этих растений.



Повоевать с насекомыми и при этом почувствовать себя средневековым рыцарем можно, выкапывая на участке небольшие рвы с водой. При этом их минимальная ширина и высота должны быть от 3 до 5 см. Тогда насекомые не смогут преодолеть препятствие.

В случае, если вы всерьез решили выйти на тропу войны с муравьями, вам подойдет следующий способ. Возьмите куски кирпича, железа или камни, разложите их возле входов в муравейник и полейте настоем навоза или травок, которые не нравятся муравьям. Подождите дня четыре, затем поднимите эти предметы и полейте насекомых кипятком. При этом не забывайте заливать им и ходы в муравейник.

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