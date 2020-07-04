Согласно приметам, женщины становятся злыми и агрессивными

Наши предки 5 июля чтили память святого Евсевия. Согласно приданию, женщины в этот день становятся агрессивными и очень злыми. Они способны придать даже самого близкого друга или любимого мужчину. От рук "разгневанной фурии", если верить легенде, погиб и Евсевий. Якобы, разъяренная женщина бросила в голову святого кусок черепицы, что и стало причиной кончины.

Что нельзя делать 5 июля

1. Покупку новых вещей следует отложить до лучших времен. Все, приобретенное 5 июля, быстро придет в негодность: техника сломается, а одежда разонравится или порвется.

2. Не нужно лгать. Святой Евсевий не любым врунов, сам никогда не предавался этому греху. Поэтому стоит быть откровенным с собой и близкими.

3. Запрещается сквернословить. Лучше 5 июля посвятить чистоте, как внешней, так и внутренней.

4. Злиться и жаловаться 05.07.2020 тоже не рекомендуется. мелкая обида может перерости в крупный конфликт, который потом будет трудно разрешить.

Что можно делать 5 июля

1. Убираться в доме следует именно в это воскресенье. Евсевий любил трудолюбивых людей, сам постоянно был занят делом.

2. Совершать дальние прогулки и поездки 05.07.2020 тоже не запрещено. Говорят, странникам в этот день улыбнется удача.

3. Вечер лучше всего провести в людном месте или незнакомой компании. Велика вероятность встретить свою вторую половинку.

Приметы на 5 июля

1. Если 05.07.2020 идет дождь – жди хорошего урожая хлеба.

2. Увидел радугу в полдень – быть грозе.

3. На улице много комаров – скоро наступит жаркая погода.

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