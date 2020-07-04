План работ в огороде на сегодня

Луна 05.07.2020 будет находится в Козероге. Это очень плодородный знак. Лучше как можно больше времени провести в саду, чтобы добиться богатого и разнообразного урожая.

Что можно делать в огороде 5 июля

Уделите как можно больше времени плодовым и декоративным кустарникам. Формирующая прищипка и обрезка благотворно скажутся на их развитии в конце сезона.





Увлеченным огородникам можно заняться удалением пасынков у огурцов, чтобы продлить период плодоношения.





05.07.2020 отлично подходит для удаления усов у клубники и последних подкормок азотосодержащими удобрениями.





Обратите внимание на растения, которые подвержены нашествию тли – розы, чубушники, плодовые деревья. Опрыскивание зеленым мылом и механическое удаление вредителей позволит сохранить молодые побеги здоровыми и сильными.





Также сейчас отличный момент для второй волны посева салатных культур и ароматных трав.





Что нельзя делать в огороде 5 июля

Не рекомендуется производить подкормки органическими удобрениями культур, которые цвели в начале лета. Сейчас им нужно обеспечить период покоя и дать побегам вызреть.





Не советуем заниматься прореживаем корнеплодов – моркови, свеклы и репы. Лучше перенести эти работы на более поздний срок, когда станет понятно, какие растения развиваются медленнее и должны быть удалены.





Стоит воздержаться от пересадки цветущих культур: из-за жаркой погоды приживаемость будет невысокой.



Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп для всех заков зодиака на июль.