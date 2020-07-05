Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины

Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины
Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву следует задуматься о происходящем в стране, а не кивать на "агрессивных" соседей

Обещания украинской стороны разместить в Черном и Азовском морях комплексы ракет "Нептун" для "сдерживания" России прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, Киеву стоит задуматься о ситуации в стране. Главным врагом Украины на сегодняшний день является вовсе не Россия. Угрозу представляют украинские националисты, которые уничтожают страну и рушат братские связи между народами. Под их влияние попадают власти Незалежной, подчеркнул Цеков.

Сенатор призвал Киев прекратить угрозы и напомнил о последствиях любой атаки на нашу страну. Россия может отразить любое нападение.

"А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг",

заявил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее места размещения якобы угрожающих Крымскому мосту ракет назвал глава ВМС Украины Алексей Неижпапа. В Незалежной похвалились способностью "Нептуна" поражать сразу несколько целей. Крылатую ракету тем временем оценил российский эксперт – создать свою версию Х-35 украинцам удалось благодаря документации, которая осталась в стране после 91-го года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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