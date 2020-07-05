График садовых работ на неделю от "Утро.ру"

Как правильно ухаживать за растениями и деревьями, что можно и нельзя сажать в огороде – в лунном календаре.

6 июля

Убывающая Луна в Водолее. В этот день нужно собирать корнеплоды, опрыскивать растения, подстригать деревья, а также пропалывать грядки. Понедельник, 6 июля, – неблагоприятная дата для посадок.

7 июля

Во вторник также не стоит заниматься высадкой растений. В этот день хорошо заняться прополкой, прищипыванием, обработкой деревьев и кустарников от вредителей.

8 июля

В среду убывающая Луна перейдет в знак Рыбы. 8 июля собирайте зерновые и корнеплоды, пропалывайте грядки. Посадки также не рекомендуются.

9 июля

Четверг будет благоприятным для высадки редиса, сельдерея, луковичных растений. В четверг рекомендуется удобрять растения и деревья и прививать их. По лунному календарю огородника 9 июля считается хорошим днем для консервации.

10 июля

Хороший день для прикорневой подкормки растений. Поливать саженцы не рекомендуется. В пятницу также стоит заняться сбором и сушкой лекарственных трав.

11 июля

Убывающая Луна в Овне. В субботу можно привести сад и огород в порядок. Избавиться от сорняков, убрать листву. Прищипкой деревьев и кустарников заниматься не стоит, а вот обрезка не возбраняется.

12 июля

Воскресенье – благоприятный день для работ с почвой: прополки, мульчирования, подготовки земли под посевы. 12 июля также можно собирать урожай ягод и фруктов.

Ранее Утро.ру публиковало подробный календарь садовода на июль 2020 года.