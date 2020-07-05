Смешные анекдоты на 6 июля

Смешные анекдоты на 6 июля
Фото: pixabay.com
Веселые шутки в подборке от "Утро.ру"
  • Сотрудник пришел собеседоваться на новую работу:

– Подскажите, а у вас правда результаты IQ-теста имеют значение при приеме на работу. 

– Правда, но там много не требуется. Главное – чтобы ниже, чем у начальника. 


  • Муж с женой пришли в ресторан:

– Ты только посмотри, у них тут "Нежная телятина на подушке из цуккини"!

– Корову с кабачком приготовили, а понтов...


  • Доктор заявил, что ему понадобится лишь пару дней, чтобы поставить меня на ноги. Он был прав! Для того, чтобы купить лекарства, пришлось продать машину.


  • Метеоролога спросили:

– А это правда, что все ваши прогнозы погоды сбылись?

– Абсолютная правда. Только дни не совпали.


  • Сон – главный инструмент похудения. 

– Можно с этого момента поподробнее...

– Вовремя уснул – и не сожрал полхолодильника!

Евгения НАГОРСКАЯ

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