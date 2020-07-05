Смешные анекдоты на 6 июля

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– Подскажите, а у вас правда результаты IQ-теста имеют значение при приеме на работу.
– Правда, но там много не требуется. Главное – чтобы ниже, чем у начальника.
– Ты только посмотри, у них тут "Нежная телятина на подушке из цуккини"!
– Корову с кабачком приготовили, а понтов...
– А это правда, что все ваши прогнозы погоды сбылись?
– Абсолютная правда. Только дни не совпали.
– Можно с этого момента поподробнее...
– Вовремя уснул – и не сожрал полхолодильника!
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