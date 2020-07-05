Американский полицейский рассказал о причинах бегства в Россию

Американский полицейский рассказал о причинах бегства в Россию
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
РФ стала единственным государством, у которого были силы, чтобы защитить его от преследования США, указывает он

Полицейский из Штатов Марк Дуган стал на родине настоящим изгоем. После его обличения правоохранительной системы в Америке, ему пришлось бежать в Россию в поисках защиты. Он утверждает, что другой страны, которая способна защитить его попросту нет. 

Дуган утверждает, что все американские полицейские обладают "комплексом Бога": они могут творить что угодно и не быть за это наказанными. Из-за этого, указывает мужчина, в стране творится беспредел. 

В какой-то момент экс-полицейский принял решение бороться с противозаконной деятельностью своих коллег, создав анонимный портал, где сотрудники полиции могли докладывать на незаконные действия не только своих напарников, но и чиновников. 

Он утверждает, что из-за его портала начались массовые увольнения госслужащих и полицейских – это привело к масштабной охоте на него сотрудниками ФБР. 

Сейчас Дуглас в бегах. В России он уже освоился: основал собственную фирму по производству компьютерных столов в Ивановской области. По его утверждению, российские полицейские значительно отличаются от американских в лучшую сторону, рассказал Дуглас в интервью "Царьграду". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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