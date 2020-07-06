Праздничную ночь принято проводить около огня

Православная церковь в этот день чтит память святого Иоанна Предтечи. На Руси же в ночь на 7 июля отмечали праздник Ивана Купалы. Именно поэтому языческие и христианские традиции в этот день тесно переплетаются.

Традиции и обычаи на 7 июля:

Считалось, что в Купальскую ночь человеку нельзя спать, иначе нечисть может утащить его в лес. Именно поэтому до утра было принято прыгать через костер, плести венки и купаться в водоеме, чтобы очиститься от болезней. На Ивана Купала также традиционно отправлялись на поиск цветка папоротника – по легенде, он расцветает на одно мгновение именно в эту ночь.

Приметы и суеверия на 7 июля:

Если влюбленные перепрыгнут через костер, держась за руки, то их союз будет крепким и счастливым.

Девушки пускали венки по воде и гадали на будущее. Считалось, что счастье сулило то украшение, которое уплыло дальше всех. А если венок расплелся, значит, в этом году замужества ждать не стоит.

Купание в реке или озере в ночь с 6 на 7 июля исцелит от всех болезней, согласно примете.





Что нельзя делать 7 июля:

На Ивана Купала ни в коем случае нельзя ложиться спать. Также плохой приметой считалось игнорирование массовых купаний. В воду нужно было окунуться хотя бы один раз за ночь. Запрещалось собирать и есть ягоды в этот праздник. На Руси верили, что ими лакомятся мертвые, когда приходят в наш мир.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на июль.