Подробный план работ на даче и огороде от "Утро.ру"

В вторник, 7 июля, Луна будет расположена в знаке Водолея в убывающей фазе. Этот период очень неблагоприятен для проведения работ с рассадой и семенами, однако хорош для экспериментов.

Что можно делать в саду 7 июля

В этот день можно заняться обрезкой больных растений, прищипыванием и формированием кроны у здоровых. Стоит заняться прополкой и прореживанием грядок, взрыхлить землю и обработать растения средствами для борьбы с болезнями и различными вредителями. Также можно собрать семена, в том числе и корнеплодов. Урожай, собранный в этот день, и срезанные цветы будут храниться дольше.

Благоприятное время для уборки зерновых, выкопки картофеля, сбора и сушки цветков, семян, плодов и листьев различных лекарственных растений.

Что нельзя делать в огороде 7 июля

Не стоит заниматься посадкой, посевом и пересадкой растений. Однако эта рекомендация не относится к экспериментальным культурам. Они вполне могут удачно прижиться и порадовать цветением или урожаем в будущем.

Также не лучшее время для полива грядок – это может привести к болезням корней. Подкормки тоже лучше оставить на потом, чтобы не сжечь растения.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на неделю – с 6 по 12 июля.