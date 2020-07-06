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В вторник, 7 июля, Луна будет расположена в знаке Водолея в убывающей фазе. Этот период очень неблагоприятен для проведения работ с рассадой и семенами, однако хорош для экспериментов.
Что можно делать в саду 7 июля
В этот день можно заняться обрезкой больных растений, прищипыванием и формированием кроны у здоровых. Стоит заняться прополкой и прореживанием грядок, взрыхлить землю и обработать растения средствами для борьбы с болезнями и различными вредителями. Также можно собрать семена, в том числе и корнеплодов. Урожай, собранный в этот день, и срезанные цветы будут храниться дольше.
Благоприятное время для уборки зерновых, выкопки картофеля, сбора и сушки цветков, семян, плодов и листьев различных лекарственных растений.
Что нельзя делать в огороде 7 июля
Не стоит заниматься посадкой, посевом и пересадкой растений. Однако эта рекомендация не относится к экспериментальным культурам. Они вполне могут удачно прижиться и порадовать цветением или урожаем в будущем.
Также не лучшее время для полива грядок – это может привести к болезням корней. Подкормки тоже лучше оставить на потом, чтобы не сжечь растения.
Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на неделю – с 6 по 12 июля.
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