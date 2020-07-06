Небесное тело лучше всего заметно на рассвете

Жители столицы могут без телескопа наблюдать в московском небе комету C/2020 F3 NEOWISE. Это стало возможным благодаря тому, что за последние три месяца она подошла очень близко к Земле.

Как сообщил "Московскому комсомольцу" астроном Леонид Еленин, в перед рассветом эту комету видно лучше всего. Выглядит она как размытое светлое пятно на северо-востоке небосклона и находится довольно низко над линией горизонта. А если вооружиться биноклем, то удастся рассмотреть даже ее ядро и хвост.

Комету под условным обозначением C/2020 F3 NEOWISE астрономы открыли в конце марта этого года. В начале июля она подошла очень близко к Солнцу, и поэтому существовала вероятность, что комета развалится. Но, к счастью, этого не произошло.

После приближения к нашей звезде свет кометы стал менее ярким. И по мере ее удаления от Солнца комета будет все выше на небосклоне, но все бледнее. Путь кометы C/2020 F3 NEOWISE будет пролегать через шесть созвездий, например, через созвездие Тельца, Большой Медведицы и созвездие Рыси. После она покинет Солнечную систему.

Ранее астрономы рассказали об астероиде 1998 OR2 который летит к Земле. По словам ученых, подобные космические объекты считаются потенциально опасными.