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В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Праздник связан с историей Петра и Февронии – православные верующие чтут память святых в этот день. Супругам молились о семейной благополучии и просили у них благословения на будущий брак.
Традиции и обычаи на 8 июля:
В день Петра и Февронии было принято ходить в церковь, так как святые считались эталоном любви и верности. Именно поэтому 8 июля стал Всероссийским праздником, а его символом стала ромашка.
На Руси в это время занимались полевыми работами. Хорошей приметой считалось обручиться в день Петра и Февронии. Влюбленные же старались провести праздник вместе.
Приметы и суеверия на 8 июля:
Что нельзя делать 8 июля:
День Петра и Февронии выпадает на Петров пост, поэтому в праздник категорически запрещалось венчаться. Еще 8 июля нельзя ссориться с близкими и заниматься тяжелым трудом.
В народе Февронию также называли Русальницей. Считалось, что в этот день стоит избегать водоемов. Согласно поверью, 8 июля русалки начинают водить хороводы и могут утащить на дно того, кто захочет искупаться.
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