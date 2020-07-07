Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Лучшие приколы помогут поднять настроение на весь день.

– Я не могу ездить на твоей машине, а тебя не хватает падали. В учебной машине их было три!

– У меня автомат!



– Перестань мне угрожать.





Любимый, я сделала пирожки и немного помяла бампер у машины.

– Что ты сделала?!

– Пирожки.





На улице сильный ливень. Вижу, что все машины аккуратно объезжают одного прохожего, чтобы не обрызгать. Приблизился к нему, а у него в руке камень.





Сотрудник ДПС останавливает водителя:

– Добрый вечер, это акция "Трезвый водитель".

– Ну и зачем вы меня остановили? Вы же трезвых тормозите.

Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток от звезд "Аншлага".