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Лучшие приколы помогут поднять настроение на весь день.
– У меня
автомат!
– Перестань мне угрожать.
– Что ты сделала?!
– Пирожки.
– Добрый вечер, это акция "Трезвый водитель".
– Ну и зачем вы меня остановили? Вы же трезвых тормозите.
Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток от звезд "Аншлага".
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