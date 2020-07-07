Подробный план работ на даче и огороде от "Утро.ру"

Во среду, 8 июля, Луна будет находиться в знаке Водолея, который считается бесплодным знаком, поэтому посев и посадка растений дадут очень низкий урожай, большая часть растений не приживется. Однако это прекрасный период для прополки и рыхления почвы, также можно посвятить время борьбе с вредителями и сорняками. Идеально этот день подойдет и для установки подпорок для деревьев.

Чем можно заняться в саду 8 июля

Среда отлично подойдет для вспашки и окучивания. Также в этот день можно заняться удалением засохших стеблей: лучше всего будет обрезать ветки под корень, не оставляя пеньков. Не стоит забывать и о борьбе с вредителями и болезнями – прополка, прищипывание, обработка деревьев и кустарников пойдет на пользу.

Кроме того, это благоприятное время для подготовки почвы под будущие посадки ягодников и декоративных растений. Можно заняться заготовкой цветков, семян и лекарственных растений.

Что не рекомендуется делать в огороде 8 июля

Лучше отказаться от посева, посадки и пересадки растений, в особенности это касается семян. С поливом тоже нужно быть аккуратным – это может привести к заболеванию корней. Стоит повременить и со сбором урожая. Допускается органическая подкормка, но только корневая, иначе это может сжечь растения.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на неделю – с 6 по 12 июля.

