"Трудное время": астролог рассказал о влиянии парада планет на судьбы людей

"Трудное время": астролог рассказал о влиянии парада планет на судьбы людей
Фото: pixabay.com
Пережить трудный период помогут советы специалиста

В начале июля началось такое космическое явление, как Большой парад планет. В это время несколько планет Солнечной системы выстраиваются по одной прямой линии и оказываются довольно близко друг от друга. Такое явление довольно негативно влияет на положение дел на Земле в целом и на судьбы людей в частности. 

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в разговоре с журналистами "МИР 24" заверил, что всеобщего конца света в связи с парадом планет ждать не стоит. Но и расслабляться при этом особо не следует – если Апокалипсис не наступит для всего человечества, то в жизнях отдельных людей он произойдет.

Прежде всего трудностей стоит ждать в бизнесе, карьере и трудоустройстве. По словам Бородачева, парад планет и связанные с ним нелегкие времена начались еще в декабре прошлого года – именно тогда планеты Солнечной системы начали выстраиваться в одну сторону от Земли. Биосфера растягивалась в одну сторону, а магнитосфера и гравитация – в другую. Людям пришлось разрываться между разными сферами, работой и семьей – именно так это явление отразилось на человечестве. Да и сейчас можно воочию наблюдать негативное влияние парада планет в виде пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Однако рано или поздно неблагоприятный период закончится. При этом Михаил Бородачев предупреждает, что люди расслабленные и безвольные по итогам текущего года не смогут подняться на прежний жизненный уровень. А вот люди сильные и с характером в следующем году не только найдут себя, но и смогут стать довольно влиятельными в обществе. 

Астролог советует собраться, взять себя в руки и заняться своими делами. При этом не стоит "трясти" свое правительство, а следует "потрясти" в первую очередь себя.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что жители Москвы могут без телескопа наблюдать в столичном небе комету. Лучше всего ее видно в предрассветные часы. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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