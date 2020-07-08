Смешные анекдоты на 9 июля

Подборка лучших приколов от "Утро.ру"

Свежие шутки помогут забыть о проблемах.

Идеальный вид спорта во время карантина – это фехтование. Перчатки надеты, маска есть, а если кто нарушил социальную дистанцию, то можно и шпагой ткнуть.





Полгода назад записался на фитнес, а результата никакого. Завтра сам пойду туда и узнаю, в чем вообще дело.





Дилемма родителей: что покупать ребенку к 1 сентября – новый комплект школьной формы или хватит просто пижамы?





Ситуация в поликлинике:

– Я не буду проводить осмотр, пока вы без маски.

– Доктор, а вы точно стоматолог?

Ранее "Утро.ру" публиковало самые смешные шутки Владимира Винокура.