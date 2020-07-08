Смешные анекдоты на 9 июля

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Свежие шутки помогут забыть о проблемах.
– Я не буду проводить осмотр, пока вы без маски.
– Доктор, а вы точно стоматолог?
Ранее "Утро.ру" публиковало самые смешные шутки Владимира Винокура.
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