Смешные анекдоты на 9 июля

Смешные анекдоты на 9 июля
Фото: pixabay.com
Подборка лучших приколов от "Утро.ру"

Свежие шутки помогут забыть о проблемах.

  • Идеальный вид спорта во время карантина – это фехтование. Перчатки надеты, маска есть, а если кто нарушил социальную дистанцию, то можно и шпагой ткнуть.


  • Полгода назад записался на фитнес, а результата никакого. Завтра сам пойду туда и узнаю, в чем вообще дело.


  • Дилемма родителей: что покупать ребенку к 1 сентября – новый комплект школьной формы или хватит просто пижамы?


  • Ситуация в поликлинике:

– Я не буду проводить осмотр, пока вы без маски.

– Доктор, а вы точно стоматолог? 

Ранее "Утро.ру" публиковало самые смешные шутки Владимира Винокура.

Дарья ПЕТРОВА

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