Подробный план работ на даче от "Утро.ру"

В четверг, 9 июля, Луна будет расположена в Рыбах. Это очень продуктивный знак, который обеспечивает растения мощными и здоровыми корнями, устойчивыми стеблями, обилием вкусных и ароматных плодов. Это прекрасный период для полива и рыхления почвы.

Чем можно заняться в саду 9 июля

День отлично подойдет для посева и посадки любых растений, в особенности – овощных, пасленовых и тыквенных (редиса, салатов, сельдерея и картофеля). Не стоит забывать и о борьбе с вредителями. Допускается подкормка в небольших дозах. 9 июля идеально для высаживания клубники на уже подготовленные грядки.

Что не рекомендуется делать в огороде 9 июля

В этот день астрологи не рекомендуют заниматься обрезкой растений. Подкормку и опрыскивание тоже лучше перенести, поскольку велик риск загнивания и появления грибковых инфекций. Стоит повременить и со сбором урожая, особенно до обеда.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.