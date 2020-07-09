Смешные анекдоты на 10 июля

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Отборные шутки поднимут настроение с самого утра.
● Из разговора мамы с сыном:
– Вань, ты почему в сочинении написал, что, когда вырастишь, хочешь стать дворником?
– Мам, так я ведь тогда смогу всегда гулять!
● Муж жене:
– Ты меня достала! Постоянно говоришь только о деньгах. Тебя хоть что-то еще интересует?
– Конечно, милый. Где они?
●Одна подруга говорит другой:
– Насть, ну ты же худеешь. Зачем тогда мое пирожное съела?
– Кать, признаюсь, у меня фобия. Я боюсь красивых десертов в холодильнике.
●Случай в кафе:
– Можно нам ваше фирменное рагу.
– Извините, но нет.
– А в чем причина? Я хотел съесть именно это.
– К сожалению, у нас сломался консервный нож.
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