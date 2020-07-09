Смешные анекдоты на 10 июля

Подборка свежих приколов от "Утро.ру"

Отборные шутки поднимут настроение с самого утра.

● Из разговора мамы с сыном:

– Вань, ты почему в сочинении написал, что, когда вырастишь, хочешь стать дворником?

– Мам, так я ведь тогда смогу всегда гулять!





● Муж жене:

– Ты меня достала! Постоянно говоришь только о деньгах. Тебя хоть что-то еще интересует?

– Конечно, милый. Где они?





●Одна подруга говорит другой:

– Насть, ну ты же худеешь. Зачем тогда мое пирожное съела?

– Кать, признаюсь, у меня фобия. Я боюсь красивых десертов в холодильнике.





●Случай в кафе:

– Можно нам ваше фирменное рагу.

– Извините, но нет.

– А в чем причина? Я хотел съесть именно это.

– К сожалению, у нас сломался консервный нож.

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками Павла Воли о женщинах и звездах.