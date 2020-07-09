Вырастет высоким холмом: необычный способ посадки огурцов

Вырастет высоким холмом: необычный способ посадки огурцов
Фото: pixabay.com
Растение не займет много места на даче и порадует хорошим урожаем

Когда места в огороде мало, а полакомиться свежими огурцами с грядки очень хочется на помощь приходит смекалка и хитрость. Посадить огуречный куст можно прямо в железную бочку, которую часто используют для сжигания листьев и мусора. Если у вас как раз пылиться такая на даче, то ее смело можно приспособить под выращивание огурцов. 

Как правильно сажать огурцы в бочке

Дно лучше всего плотно забить природными удобрениями – это может быть перегнившая трава, солома, смешанные с золой. Утрамбовать бочку следует примерно на четверть. 

Далее следует засыпать землей – примерно на две четверти, после чего посадить огурцы и добавить немного земли и прикрыть сверху травой. Высаживать растения таким способом можно с апреля. В случае резкого похолодания такую грядку можно будет спрятать в тепло.

Как ухаживать за кустом огурцов в бочке

Поливать растение можно каждый день. Единственное – раз в неделю туда нужно досыпать немного земли, поскольку трава на дне будет перегнивать, а почва из-за этого проседать. В результате огурцы вырастут высоким холмом и порадуют своим урожаем. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно поливать огурцы в жару 

Евгения НАГОРСКАЯ

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