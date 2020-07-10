Смешные анекдоты на 11 июля

Смешные анекдоты на 11 июля
Фото: pixabay.com
Подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Чтобы день прошел позитивно, его нужно начинать весело.

● Из разговора мамы и дочери:

– Кать, ты когда замуж то выйдешь уже?

– Мам, ну ты же знаешь, я хочу такого, чтобы увез меня подальше отсюда. Не попадается пока.

– А ты в военном училище искала?


● Бабушка внуку:

– Сем, я, конечно, говорила тебе, чтобы ты ел побольше.

– Да, бабуль, я так и делаю.

– Конечно, ты уже три года так делаешь, как ко мне переехал. У меня пенсии не хватает на тебя!


● Девушка звонит в такси:

– Это возмутительно. Я 30 минут уже стою на морозе и жду ваше такси апельсинового цвета. Где ваш водитель?

– Он ждет вас все этого время. На "Опеле" синего цвета. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага".

Юлия ЕВГРАФОВА

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