Смешные анекдоты на 11 июля

Курс рубля
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Чтобы день прошел позитивно, его нужно начинать весело.
● Из разговора мамы и дочери:
– Кать, ты когда замуж то выйдешь уже?
– Мам, ну ты же знаешь, я хочу такого, чтобы увез меня подальше отсюда. Не попадается пока.
– А ты в военном училище искала?
● Бабушка внуку:
– Сем, я, конечно, говорила тебе, чтобы ты ел побольше.
– Да, бабуль, я так и делаю.
– Конечно, ты уже три года так делаешь, как ко мне переехал. У меня пенсии не хватает на тебя!
● Девушка звонит в такси:
– Это возмутительно. Я 30 минут уже стою на морозе и жду ваше такси апельсинового цвета. Где ваш водитель?
– Он ждет вас все этого время. На "Опеле" синего цвета.
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