Календарь садовода на 11 июля 2020 года

Календарь садовода на 11 июля 2020 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
План работ на день в материале "Утро.ру"

Луна 11.07.2020 будет находиться в Овне. Это совсем неплодородный знак. Растения, посаженные в этот период, будут слабыми и потребуют большего ухода.

Что можно делать в огороде 11 июля

Сегодня рекомендуется вспахивать землю, рыхлить ее, окучивать и пересаживать цветы.

Также не возбраняются всевозможные манипуляции с растениями: обрезка усов, прищипывание, прополка, обработка от вредителей.

Садоводы и огородники могут собирать 11.07.2020 семена, убирать урожай на хранение, заготавливать сено и лекарственные травы.

Также следует заняться консервацией, делать соки, вина.

Свежие цветы, срезанные в этот день, легко выдержат дорогу и простоят долго.

Что нельзя делать в огороде 11 июля

Сажать растения в этот период не рекомендуется, также не стоит обрезать комнатные цветы.

Пасынкование лучше отложить на другой период.

Поливать огород нужно с умом. Есть риск переборщить с увлажнением почвы и навредить растению.

Подкормки 11 июля также не одобряются, как и любые манипуляции с корнями. 

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода и огородника на июль

Дарья ПЕТРОВА

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