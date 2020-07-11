Смешные анекдоты на 12 июля

Только отборный юмор от "Утро.ру"

Как встретишь день, так его и проведешь. Поэтому начинать утро необходимо со смешных анекдотов.

● Встретились два друга:

– О, Семен, привет. Слышал ты новую работу нашел.

– Ага, подо мной теперь три тысячи человек.

– Ничего себе. Тебя в какую-то крупную фирму руководителем взяли?

– Нет, я сторож на кладбище.





● Бабушка внучке:

– А знаешь, Лизонька, я рада, что у меня склероз.

– Почему это?

– У меня всегда порядок, кладу вещи на место, чтобы потом вспомнить, где они лежат. А вот ты вечно все разбрасываешь по дому.





● Разговор двух подруг:

– Как ты так быстро научилась танцевать индийские танцы?

– Да я просто дома тренировалась. Одной рукой лампочку выкручивала, а другой собаку гладила.





● Встретились два коллеги:

– Миш, я вчера в кафе психа видел!

– И как он выглядел?

– Сидел пил чай, да еще и без телефона и ноутбука.

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками Геннадия Ветрова.