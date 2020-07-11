Смешные анекдоты на 12 июля

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Как встретишь день, так его и проведешь. Поэтому начинать утро необходимо со смешных анекдотов.
● Встретились два друга:
– О, Семен, привет. Слышал ты новую работу нашел.
– Ага, подо мной теперь три тысячи человек.
– Ничего себе. Тебя в какую-то крупную фирму руководителем взяли?
– Нет, я сторож на кладбище.
● Бабушка внучке:
– А знаешь, Лизонька, я рада, что у меня склероз.
– Почему это?
– У меня всегда порядок, кладу вещи на место, чтобы потом вспомнить, где они лежат. А вот ты вечно все разбрасываешь по дому.
● Разговор двух подруг:
– Как ты так быстро научилась танцевать индийские танцы?
– Да я просто дома тренировалась. Одной рукой лампочку выкручивала, а другой собаку гладила.
● Встретились два коллеги:
– Миш, я вчера в кафе психа видел!
– И как он выглядел?
– Сидел пил чай, да еще и без телефона и ноутбука.
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