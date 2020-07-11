Урожай, выращенный таким способом, будет долго храниться без подгнивания

Многие дачники высаживают морковь одним из первых овощей. Для того, чтобы она была пригодна для долгого хранения лучше всего осуществлять посадку в два этапа. Первый – ранней весной, а второй начинается в июне.

Начинать сеять семена можно уже в середине месяца и до его конца. Во многом сроки зависят от климата, в котором будет расти овощ. Для заготовки урожая на хранения подойдут семена среднего класса.

Место высадки следует менять каждый год. Лучше всего морковь сажать на тот участок, где до этого росла капуста или редис.

Семена сажают примерно на 2 сантиметра в глубину и на расстояние 30-35 сантиметров между грядками. Сразу после посева землю следует полить.

Такой урожай собирают за несколько дней до первых заморозков. По вкусу она ничем не отличается от той, что посажена в весной, однако по хранению ее качества значительно лучше – на ней меньше образуется гниль.

Как отмечает автор канала "Дачный надзор", такой метод посадки моркови для хранения является старинным, хотя сейчас многие о нем забыли.

Ранее "Утро.ру" поделилось необычным методом посадки огурцов.