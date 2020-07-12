Смешные анекдоты на 13 июля

Смешные анекдоты на 13 июля
Фото: pixabay.com
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поможет начать рабочую неделю с хорошим настроением
  • Уже появились календари на 2021 год. Оптимизм их создателей просто зашкаливает. 

  • Объявление в газете: "Ищу девушку для серьезных отношений в период с 10 по 20 июля. О себе: очень люблю мыться". 

  • Звонок в полицию: 
    – Алло, меня украли инопланетяне, вы меня слышите? 
    – Вы пьяный? 
    – Да, так совпало!

  • Вечер перед Новым годом: 
    – Дорогой, а что это за коробка? 
    – Это подарок, которой Дедушка Мороз припас для самой красивой девушки в мире!
    – Боже мой!
    – Да-да, но я его выкрал, чтобы подарить тебе, жирненькая моя!
Полина ЛЕДОВСКИХ

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