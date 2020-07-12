Смешные анекдоты на 13 июля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поможет начать рабочую неделю с хорошим настроением
Уже появились календари на 2021 год. Оптимизм их создателей просто зашкаливает.
Объявление в газете: "Ищу девушку для серьезных отношений в период с 10 по 20 июля. О себе: очень люблю мыться".
Звонок в полицию: – Алло, меня украли инопланетяне, вы меня слышите? – Вы пьяный? – Да, так совпало!
Вечер перед Новым годом: – Дорогой, а что это за коробка? – Это подарок, которой Дедушка Мороз припас для самой красивой девушки в мире! – Боже мой! – Да-да, но я его выкрал, чтобы подарить тебе, жирненькая моя!