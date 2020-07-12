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Луна 13.07.2020 будет находиться в знаке Овна. Этот знак малоплодороден. Сажать растения в этот период не стоит, так как они не порадуют урожаем и будут требовать много усилий.
Что можно делать в огороде
Дачникам и садоводам звезды сегодня рекомендуют вспахивать землю, окучивать ее и пересаживать растения в горшках.
Можно ухаживать за клубникой, обрабатывать грядки от вредителей и болезней.
Также можно собирать урожай, делать из него заготовки или убирать в погреб.
Лунный календарь советует колоть дрова и косить сено.
Не возбраняется умеренный полив и прореживание всходов.
Можно заниматься уборкой в саду и срезанием цветов.
Что нельзя делать в огороде
Сажать растения, которые будут долго прорастать.
Обрезать комнатные цветы.
Процедуры пасынкования лучше отложить.
Обильный полив запрещен, как и сильные подкормки.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника на месяц.
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