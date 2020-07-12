План работ в саду и огороде на день от "Утро.ру"

Луна 13.07.2020 будет находиться в знаке Овна. Этот знак малоплодороден. Сажать растения в этот период не стоит, так как они не порадуют урожаем и будут требовать много усилий.

Что можно делать в огороде

Дачникам и садоводам звезды сегодня рекомендуют вспахивать землю, окучивать ее и пересаживать растения в горшках.

Можно ухаживать за клубникой, обрабатывать грядки от вредителей и болезней.

Также можно собирать урожай, делать из него заготовки или убирать в погреб.

Лунный календарь советует колоть дрова и косить сено.

Не возбраняется умеренный полив и прореживание всходов.

Можно заниматься уборкой в саду и срезанием цветов.

Что нельзя делать в огороде

Сажать растения, которые будут долго прорастать.

Обрезать комнатные цветы.

Процедуры пасынкования лучше отложить.

Обильный полив запрещен, как и сильные подкормки.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь огородника на месяц.