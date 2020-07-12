Специальная июльская подкормка даст много плодов на каждый куст

Болгарский перец требует должного ухода. За ним необходимо следить не только во время рассады, но и в период цветения. Если не подкармливать его в течение июля, то на один куст придется лишь по паре плодов.

Растения погибают, как правило, при дефиците полезных удобрений в виде кальция, железа и азота. Дачники рекомендуют подкармливать перец дрожжами.

Для качественной подкормки нужно залить в емкость шесть литров воды, туда же добавить две столовые ложки сухих дрожжей или 100 граммов свежих. После этого потребуется добавить пять-шесть столовых ложек сахара. Все это нужно хорошо смешать и оставить до использования на один день. Перед тем, как начать подкармливать перец, полученную консистенцию нужно развести водой в пропорции 1:10. На один куст – три литра полученной жидкости.

Второй способ – подкормка с помощью йода, который оказывает положительный эффект, способствуя росту перца и его защите от вредных насекомых. Две капли йода разводят в шести литрах воды и поливают полученным раствором. Впрочем, уверяют эксперты, такая подкормка требуется лишь дважды: для саженцев и для созревающих плодов.

Ранее "Утро.ру" опубликовало материал о необычной подкормке для огурцов.