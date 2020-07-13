Смешные анекдоты на 14 июля

Смешные анекдоты на 14 июля
Фото: pixabay.com
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  • Купил руководство "Как приучить себя к чтению". Твердый переплет, 800 страниц. Что-то пока не получается...


  • Ирина была настолько холодной женщиной, что комар, который попил ее кровь, заболел ангиной.


  • Начала ходить в тренажерный зал. Хожу уже неделю и делаю большие успехи. Всего за неделю мне удалось выяснить, на каком тренажере лучше всего лежать. 


  • – Девушка, а вы почему не носите маску в общественных местах? 
    – Потому что я красивая.
Юлия МИХАЙЛОВА

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