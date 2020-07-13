Смешные анекдоты на 14 июля
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поможет поднять настроение в начале рабочей недели
- Купил руководство "Как приучить себя к чтению". Твердый переплет, 800 страниц. Что-то пока не получается...
- Ирина была настолько холодной женщиной, что комар, который попил ее кровь, заболел ангиной.
- Начала ходить в тренажерный зал. Хожу уже неделю и делаю большие успехи. Всего за неделю мне удалось выяснить, на каком тренажере лучше всего лежать.
- – Девушка, а вы почему не носите маску в общественных местах?
– Потому что я красивая.