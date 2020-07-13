План работ в огороде на день от "Утро.ру"

Луна 14 июля будет находиться в знаке Тельца. Это очень плодородный знак. У растений, посаженных в это время, будет много плодов, но стоит учитывать, что не все семена взойдут. Кустики будут невысокими, но крепкими и легко переживут перемены в погоде.

Что можно делать в огороде 14 июля

Работа с семенами будет удачной. Можно их замачивать, проращивать, сеять и убирать на хранение.

Рекомендуется заниматься землей – рыхлить, поливать, убирать сорняки.

Также лунный календарь советует косить сено, обрезать и прищипывать побеги.

Можно заготавливать консервы, собирать лечебные травы и срезать цветы.

Вкусными получатся соки, вина и закрутки, сделанные в это время.

Что нельзя делать в огороде 14 июля

Пересаживать растения в это время запрещается.

Все процедуры с землей надо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Обильный полив также лучше отложить на потом.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с советами, что нужно делать с 13 по 19 июля.