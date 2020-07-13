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Луна 14 июля будет находиться в знаке Тельца. Это очень плодородный знак. У растений, посаженных в это время, будет много плодов, но стоит учитывать, что не все семена взойдут. Кустики будут невысокими, но крепкими и легко переживут перемены в погоде.
Что можно делать в огороде 14 июля
Что нельзя делать в огороде 14 июля
Пересаживать растения в это время запрещается.
Все процедуры с землей надо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни.
Обильный полив также лучше отложить на потом.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с советами, что нужно делать с 13 по 19 июля.
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