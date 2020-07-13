Цветут до поздней осени: как использовать касторовое масло для роз

Цветут до поздней осени: как использовать касторовое масло для роз
Фото: pixabay.com
Специальный раствор увеличит количество бутонов на кусте

Розы, как и многие другие садовые растения, требуют постоянного ухода: цветы необходимо регулярно поливать, а также обрезать, подкармливать и обрабатывать от вредителей. Чтобы после стольких усилий кустарники радовали пышными и крупными цветами до поздней осени, опытные садоводы идут на небольшую хитрость.

Как опрыскивать розы касторовым маслом

Усилить цветение поможет касторовое масло. Благодаря ему количество бутонов увеличивается, а сами розы вырастают более крупными и яркими. Кроме того, благодаря такой подкормке цветы не опадают намного дольше.

Использовать касторовое масло лучше всего в самом начале формирования бутонов и повторять подкормку раз в месяц. Также важно и время: проводить обработку садоводы советуют сразу после захода солнца.

Для раствора понадобится всего 1 ч. л. касторового масла, разведенного в 1 л теплой воды. Смесь необходимо тщательно взболтать и сразу же опрыскать ею растения. Остатки раствора можно вылить под куст.

Садоводы советуют полить розы за два часа до обработки, чтобы листья стали влажными. Средство же нужно использовать сразу после приготовления.

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Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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