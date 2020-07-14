Календарь садовода на 15 июля 2020 года

Календарь садовода на 15 июля 2020 года
Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Какие работы в сады лучше отложить на потом – в материале "Утро.ру"

Луна 15.07.2020 будет находиться в знаке Тельца. Значит, наступает плодородный период. Все, что будет посажено сегодня, вырастет быстро и даст большой урожай. Собранные овощи и фрукты будут долго храниться.

Что можно делать в огороде 15 июля

  • Этот день подходит для замачивания и проращивания семян для деревьев, кустарников, многолетних цветов – того, что расти будет долго. Лунный календарь говорит, что растения будут крепкими и устойчивыми к погодным изменениям.
  • Также в этот день можно проводить любые манипуляции с землей. Например, поливать ее, рыхлить, вскапывать.
  • Дачникам рекомендуется делать запасы на зиму. Советуют колоть дрова, заготавливать сено, собирать травы, а также варить варенье, компоты и т.д.
  • Луковичные выкапывать не возбраняется, как и срезать цветы – они легко перенесут дорогу и простоят долгое время.

Что нельзя делать в огороде 15 июля

В этот день лунный календарь не рекомендует проводить все процедуры, связанные с корнями растений. Даже рыхлить землю и поливать огород нужно осторожно, соблюдая меру.

Пересаживать что-либо также запрещается.

Пикировку и прищипку лучше отложить на потом. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с советами, что нужно делать с 13 по 19 июля. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 15 июля 2020 года

Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов

Россияне начали массово откладывать выход на пенсию

Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей