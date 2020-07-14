Какие работы в сады лучше отложить на потом – в материале "Утро.ру"

Луна 15.07.2020 будет находиться в знаке Тельца. Значит, наступает плодородный период. Все, что будет посажено сегодня, вырастет быстро и даст большой урожай. Собранные овощи и фрукты будут долго храниться.

Что можно делать в огороде 15 июля

Этот день подходит для замачивания и проращивания семян для деревьев, кустарников, многолетних цветов – того, что расти будет долго. Лунный календарь говорит, что растения будут крепкими и устойчивыми к погодным изменениям.

Также в этот день можно проводить любые манипуляции с землей. Например, поливать ее, рыхлить, вскапывать.

Дачникам рекомендуется делать запасы на зиму. Советуют колоть дрова, заготавливать сено, собирать травы, а также варить варенье, компоты и т.д.

Луковичные выкапывать не возбраняется, как и срезать цветы – они легко перенесут дорогу и простоят долгое время.

Что нельзя делать в огороде 15 июля

В этот день лунный календарь не рекомендует проводить все процедуры, связанные с корнями растений. Даже рыхлить землю и поливать огород нужно осторожно, соблюдая меру.

Пересаживать что-либо также запрещается.

Пикировку и прищипку лучше отложить на потом.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с советами, что нужно делать с 13 по 19 июля.