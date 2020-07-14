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Луна 15.07.2020 будет находиться в знаке Тельца. Значит, наступает плодородный период. Все, что будет посажено сегодня, вырастет быстро и даст большой урожай. Собранные овощи и фрукты будут долго храниться.
Что можно делать в огороде 15 июля
Что нельзя делать в огороде 15 июля
В этот день лунный календарь не рекомендует проводить все процедуры, связанные с корнями растений. Даже рыхлить землю и поливать огород нужно осторожно, соблюдая меру.
Пересаживать что-либо также запрещается.
Пикировку и прищипку лучше отложить на потом.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с советами, что нужно делать с 13 по 19 июля.
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