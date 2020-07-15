Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Лучшие приколы поднимут настроение на весь день.

Три адских пламени я увидела своими глазами за всю жизнь:

В первый раз в кино.

Во второй, когда горели склады.

Третий случился, когда попросила супруга последить за котлетами.





Кошка стала проявлять нервозность, когда я третий день подряд начал оставаться в ее квартире на целые сутки.





Жена не разговаривала со мной несколько дней, но я сумел найти к ней подход: решил стряхнуть пепел от сигареты прямо на ковер. Разговор начался немедленно.





– Ого, ты машину купил. А права есть?

– Сдал недавно.

– И как? Хорошо водишь?

– Один пешеход сказал, что сногсшибательно.





Труднее всего сейчас домашним животным, ведь в квартирах разом самоизолировались все дети.







Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие анекдоты от звезд "Аншлага".