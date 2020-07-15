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В четверг, 16 июля, намечаются 25-е лунные сутки. Луна будет в убывающей фазе, под ее началом окажется знак Близнецов. Его считают малоплодородным, поэтому садить какие-либо растения 16.07.2020 не стоит, поскольку хороших вкусовых качеств у плодов не будет.
Чем можно заняться в огороде
Хорошо пойдут дынные растения, посаженные в этот день, а также другие, у которых имеются усики: огурцы, фасоль, горох.
Также будут благоприятны работы по рыхлению почвы или обрезке растений. Можно заняться прополкой участка, прореживанием всходов и окучиванием.
Не навредят растениям обработки от вредителей и болезней. В этот день следует собрать урожай, который предназначен для хранения. Это может быть картошка или другие корнеплоды.
Что нельзя делать садоводу 16 июля
Запрещена посадка или пересадка любых травянистых растений. Нежелателен и обильный полив огорода, поскольку он может серьезно навредить чувствительной корневой системе растений. Также неблагоприятной будет работа с корнями.
Прищипывание и пикировку следует отложить на другой день, когда такие манипуляцию будут лучше восприниматься садовыми культурами.
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