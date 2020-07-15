Календарь садовода на 16 июля 2020

Календарь садовода на 16 июля 2020
Фото: Uli Deck/dpa/www.globallookpress.com
День будет не самым плодородным

В четверг, 16 июля, намечаются 25-е лунные сутки. Луна будет в убывающей фазе, под ее началом окажется знак Близнецов. Его считают малоплодородным, поэтому садить какие-либо растения 16.07.2020 не стоит, поскольку хороших вкусовых качеств у плодов не будет. 

Чем можно заняться в огороде

Хорошо пойдут дынные растения, посаженные в этот день, а также другие, у которых имеются усики: огурцы, фасоль, горох. 

Также будут благоприятны работы по рыхлению почвы или обрезке растений. Можно заняться прополкой участка, прореживанием всходов и окучиванием. 

Не навредят растениям обработки от вредителей и болезней. В этот день следует собрать урожай, который предназначен для хранения. Это может быть картошка или другие корнеплоды. 

Что нельзя делать садоводу 16 июля

Запрещена посадка или пересадка любых травянистых растений. Нежелателен и обильный полив огорода, поскольку он может серьезно навредить чувствительной корневой системе растений. Также неблагоприятной будет работа с корнями. 

Прищипывание и пикировку следует отложить на другой день, когда такие манипуляцию будут лучше восприниматься садовыми культурами. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно ухаживать за укропом, чтобы он вырос крупным и ароматным.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Норвегия пожаловалась на имитацию атак российских самолетов

Скандинавы надеются на то, что Москва прекратит боевые маневры на севере РФ

Россиянам пообещали три детских пособия в августе

"Коронавирусные" выплаты можно получить и за предыдущие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей