Запад годами обвиняет Россию в уничтожении самолета по ошибке

Со дня катастрофы малайзийского "Боинга" прошло уже шесть лет. Нидерланды по-прежнему обвиняют в уничтожении самолета трех россиян и одного украинца.

При этом они ссылаются на снимки с американских спутников, которые, по версии следствия, подтверждают, что самолет был сбит ракетой с территории, контролируемой ополченцами.

Но дело в том, что сотрудникам нидерландских органов безопасности, которые уверяют, что видели фотографии, запретили их показывать. В США объяснили это тем, что публикация снимков раскроет технические возможности их военных спутников.

В итоге получается, что неоспоримых доказательств причастности Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко до сих пор нет. А официальная позиция России заключается в том, что дело политическое, а обвинение предвзятое. Что касается обвиняемых, то, по понятным причинам, в окружной суд Гааги они не явились, а само следствие сильно затормозила пандемия.

На данный момент момент известно, что самолет был поражен советской ракетой ракетой серии 9М38, которую могли взять как из российского, так и украинского арсенала. Все доводы экспертов и аналитиков о возможных МиГах или взрыве внутри самолета относятся, скорее, к беллетристике, чем к серьезным версиям. В общей сложности, на месте трагедии и в телах летчиков и пассажиров удалось обнаружить 370 осколков и два из них в виде "бабочки". Нидерландские специалисты пришли к выводу, что это, скорее, модификация 9М38М1.

Можно сколько угодно упирать на "некомпетентность" голландцев, однако зенитную ракету они вполне могли идентифицировать, отличив ее от какой-нибудь Р-37. Другой вопрос, и сейчас он самый важный, из какого арсенала она – российского или украинского, и кто осуществлял пуск.

Суд Нидерландов уверяет, ссылаясь на определенные фотоматериалы, а также записи телефонных разговоров, что комплекс доставили с территории России, отстрелялись, а затем увезли обратно. Но, как уже было сказано выше, неопровержимых доказательств этому нет.

В 2014 году ополченцы вели тяжелые бои с ВСУ. И 14 июля они сообщили, что сбили украинский самолет Ан-24 из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на высоте 6500 метров. Через два дня был сбит украинский штурмовик Су-25. При этом, ополченцы уверяли, что захватили ЗРК у ВСУ.



Украинские власти с 14 июля закрыли воздушное пространство в зоне конфликта до эшелона FL320 (9750 метров). Но малайзийский "Боинг" летел на высоте более 10 км, поэтому не нарушал правил. Позже Киев упрекали в том, что они вообще не запретили полеты над Донбассом. Это было сделано только после трагедии.

Как считает эксперт Руслан Манкулиев, вероятнее всего, разбирательства затянутся на долгие годы, и трагедию начнут тихо забывать. По его мнению, история была политизирована с самого начала: например, в рабочую группу по расследованию крушения была включена Украина, но не была включена Россия.

В беседе с "Утро.ру" эксперт напомнил о заявлении Минобороны России о том, что двигатели ракеты, которую продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

"Почему, если следственная группа беспристрастна, она на протяжении шести лет рассматривает одну единственную версию? Где данные объективного контроля, которыми грозились США, или хотя-бы украинские данные? Где расследование про украинские "Буки" в зоне АТО? Где допросы украинского диспетчера?" – спросил Манкулиев.

Эксперт поставил под сомнение доводы эксперта-свидетеля Объединенной следственной группы (JIT) Вадима Лукашевича, который в интервью на ютуб-канале "MH17: Правда & Ложь" рассказал о скрупулезном расследовании голландских специалистов. На взгляд Манкулиева, этот эксперт ранее "врал о сбитом в Сирии российском Су-24" и букве "Л", которую он разглядел на ракете "Бука".

В любом случае, пока, спустя шесть лет после трагедии каждый по-прежнему остается при своем мнении. Общество разделилось на два лагеря по этому вопросу, во многом, в соответствии со своими политическими взглядами. И пока не появятся неопровержимые доказательства или кто-то не сознается, что маловероятно, дело вряд ли продвинется вперед.