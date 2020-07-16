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В пятницу, 17 июля, будут 26-е лунные сутки. Луна расположена в убывающей фазе и окажется в Близнецах. Данный знак считают не слишком плодородным, поэтому лучше перенести посадку растений на другой срок, поскольку у будущих плодов будет неустойчивый стебель, а на вкус они окажутся пресными и не очень ароматными.
Чем можно заняться в огороде
День отлично подойдет для борьбы с всевозможными вредителями и болезнями у растений. Например, цветам пойдет на пользу опрыскивание от грибковых болезней.
Также можно заняться подкормкой томатов. В качестве удобрения следует использовать раствор коровяка или куриный помет, в который предварительно стоит добавить золу. Астрологи рекомендуют заодно заняться уборкой ботвы.
Хороший день для сбора ягод и выкапывания лука, чеснока и картофеля.
Вечер – отличное время для заготовок: займитесь консервированием, солением, сушкой овощей и фруктов.
Что нельзя делать садоводу 17 июля
Крайне не рекомендуется рыхлить почву у корней – есть все шансы навредить растению.
Воздержаться стоит и от обильного полива, поскольку он может привести к гниению и появлению грибковых болезней.
Пересаживать растения в этот день тоже следует с особой осторожностью.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю – с 13 по 19 июля.
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