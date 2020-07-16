В этот день лучше ничего не сеять и не сажать - урожай будет скудным

В пятницу, 17 июля, будут 26-е лунные сутки. Луна расположена в убывающей фазе и окажется в Близнецах. Данный знак считают не слишком плодородным, поэтому лучше перенести посадку растений на другой срок, поскольку у будущих плодов будет неустойчивый стебель, а на вкус они окажутся пресными и не очень ароматными.

Чем можно заняться в огороде

День отлично подойдет для борьбы с всевозможными вредителями и болезнями у растений. Например, цветам пойдет на пользу опрыскивание от грибковых болезней.

Также можно заняться подкормкой томатов. В качестве удобрения следует использовать раствор коровяка или куриный помет, в который предварительно стоит добавить золу. Астрологи рекомендуют заодно заняться уборкой ботвы.

Хороший день для сбора ягод и выкапывания лука, чеснока и картофеля.

Вечер – отличное время для заготовок: займитесь консервированием, солением, сушкой овощей и фруктов.

Что нельзя делать садоводу 17 июля

Крайне не рекомендуется рыхлить почву у корней – есть все шансы навредить растению.

Воздержаться стоит и от обильного полива, поскольку он может привести к гниению и появлению грибковых болезней.

Пересаживать растения в этот день тоже следует с особой осторожностью.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю – с 13 по 19 июля.