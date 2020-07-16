Российские военные пострадали после удара турецкого беспилотника в Сирии

Российские военные пострадали после удара турецкого беспилотника в Сирии
Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инцидент произошел в провинции Хасака

Двое российских военнослужащих в Сирии получили ранения в результате авиаудара турецкого беспилотника. Об этом сообщает курдское новостное агентство ANHA.

Издание обнародовало фотографию, на которой видно, как два человека помогают идти мужчине славянской внешности с перебинтованным бедром левой ноги. На плече одного из этих людей наброшен бронежилет очень похожий на те, которые есть у российских военных.

Помимо этого, рядом  с раненым запечатлен мужчина, одетый и экипированный как военнослужащий ВС РФ.

Как утверждает издание, турецкий БПЛА бомбил базу российскую базу в районе Дарбасие (провинция Хасака).

Данный населенный пункт находится прямо на северо-восточной границе САР и Турции. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), атака произошла в районе координационного центра России и "Демократических сил Сирии". Отмечается, что в результате нападения пострадал водитель и был нанесен материальный ущерб.

В свою очередь, телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что на месте обстрела обнаружен хвост мины, что "опровергает версию об участии турецких или каких-либо других дронов" в месте инцидента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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