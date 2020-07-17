Смешные анекдоты на 18 июля

Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
"Вот ведь гады, все предусмотрели", – подумал он.
– А Кеша все видит... А Кеша все видит..., – начал попугай.
Вор накрыл клетку полотенцем, чтобы птичка не отвлекала от грязных делишек.
Попугай:
– А Кеша – это не попугай. А Кеша – это бульдог!
– Ну все, мужик, ты попал, – говорят они. – Ремонт теперь оплачивать будешь. А-ну гони 10 тысяч баксов!
Велосипедист как ни в чем не бывало лезет в рюкзак, достает деньги и отдает "браткам" нужную сумму. Те удивляются:
– А кем же ты работаешь, что столько бабла имеешь?
– Да киллер я профессиональный.
"Братки" меняются в лице, протягивают деньги обратно велосипедисту, говорят:
– Извини, брат...
И быстро уезжают.
Пресс-секретарь президента считает, что смог многому научиться на своем посту
В РФ объяснили, почему гражданский суд по авиакатастрофе 2014 года является абсурдным