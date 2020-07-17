Смешные анекдоты на 18 июля

Смешные анекдоты на 18 июля
Фото: pixabay.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
  • Зашел жених в туалет в ЗАГСе. Увидел, что там на окнах решетки.

"Вот ведь гады, все предусмотрели", – подумал он. 


  • Забрался вор в квартиру. А там стоит клетка с говорящим попугаем.

– А Кеша все видит... А Кеша все видит..., – начал попугай.

Вор накрыл клетку полотенцем, чтобы птичка не отвлекала от грязных делишек.

Попугай:

– А Кеша – это не попугай. А Кеша – это бульдог!


  • На светофоре останавливается велосипедист рядом с дорогущей тонированной иномаркой и случайно задевает ее. Темное окно автомобиля медленно опускается и становится видно, что в салоне сидит много "братков".

– Ну все, мужик, ты попал, – говорят они. – Ремонт теперь оплачивать будешь. А-ну гони 10 тысяч баксов!

Велосипедист как ни в чем не бывало лезет в рюкзак, достает деньги и отдает "браткам" нужную сумму. Те удивляются:

– А кем же ты работаешь, что столько бабла имеешь?

– Да киллер я профессиональный. 

"Братки" меняются в лице, протягивают деньги обратно велосипедисту, говорят:

– Извини, брат...

И быстро уезжают.

Александра ЛЕОНИДОВА

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