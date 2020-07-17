Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Луна 18.07.2020 будет находиться в Близнецах. Это малоплодородный знак. Все, что посажено в этот период, будет иметь мало вкуса и запаха. Стебли у растений могут быть слабыми.
Что можно делать в огороде 18 июля
Лунный календарь сегодня советует сажать растения с усами: дыню, землянику, горох, фасоль.
Хорошо пойдут в рост декоративные растения и цветы.
Не возбраняется рыхление земли, окучивание и прореживание.
Дачники также могут заниматься опрыскиванием от вредителей и болезней.
Рекомендуется заниматься уборкой и сбором урожая. Например, заготавливать травы, срезать цветы, косить травы и готовить дрова. Можно делать консервы, соки и вина.
Выкапывать луковицы и клубни не возбраняется.
Что нельзя делать в огороде 18 июля
Посадку и пересадку травянистых растений лучше отложить на потом.
Работы с садовым инвентарем, как и манипуляции с корнями растений лучше перенести.
Ранее "Утро.ру" рассказывало про подкормку для помидоров из простых ингредиентов.
Политолог указал на миротворческую инициативу российского МИД
В Афанасьев день Луна и лунный свет сулили удачу и реализацию желаний