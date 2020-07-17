Что можно и нельзя делать в саду сегодня - в материале "Утро.ру"

Луна 18.07.2020 будет находиться в Близнецах. Это малоплодородный знак. Все, что посажено в этот период, будет иметь мало вкуса и запаха. Стебли у растений могут быть слабыми.

Что можно делать в огороде 18 июля

Лунный календарь сегодня советует сажать растения с усами: дыню, землянику, горох, фасоль.

Хорошо пойдут в рост декоративные растения и цветы.

Не возбраняется рыхление земли, окучивание и прореживание.

Дачники также могут заниматься опрыскиванием от вредителей и болезней.

Рекомендуется заниматься уборкой и сбором урожая. Например, заготавливать травы, срезать цветы, косить травы и готовить дрова. Можно делать консервы, соки и вина.

Выкапывать луковицы и клубни не возбраняется.

Что нельзя делать в огороде 18 июля

Посадку и пересадку травянистых растений лучше отложить на потом.

Работы с садовым инвентарем, как и манипуляции с корнями растений лучше перенести.

Ранее "Утро.ру" рассказывало про подкормку для помидоров из простых ингредиентов.